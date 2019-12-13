Мэрия Москвы за год потратила на благоустройство бюджет Крымского моста
Московские власти в текущем году потратили на благоустройство города 281 млрд рублей, что превышает расходы на строительство моста через Керченский пролив. Бюджет моста составил 228 млрд рублей
Московские власти в текущем году потратили на благоустройство города 281 млрд рублей, что превышает расходы на строительство моста через Керченский пролив. Бюджет моста составил 228 млрд рублей.
Всего на благоустройство столицы с 2011 года (после прихода к власти Сергея Собянина) мэрия потратила более 1,5 трлн рублей. Вся Россия за этот период потратила на благоустройство 1,7 трлн рублей, сообщают «Ведомости».
Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что развивать инфраструктуру в Москве необходимо, но столь масштабный рост расходов на благоустройство она называет не очень нормальным. В текущем году мэрия потратила на благоустройство 15% всех расходов бюджета, и они превысили финансирование сферы образования. Такое рвение в расходовании средств Москвы объясняется нежеланием отдавать федеральному центру лишние доходы.
Кроме того, благоустройство является сферой, где можно быстро показать результат деятельности местных властей.