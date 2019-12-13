13 декабря 09:10
В России резко подешевел «самый дорогой» iPhone 11 Pro Max
В России рекордно подешевел самый дорогой на сегодняшний день iPhone. Это модель 11 Pro Max. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон подешевел почти на четверть. Сейчас гаджет можно купить за 77 тысяч рублей (64 гигабайт памяти)
В России рекордно подешевел самый дорогой на сегодняшний день iPhone. Это модель 11 Pro Max. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон подешевел почти на четверть. Сейчас гаджет можно купить за 77 тысяч рублей (64 гигабайт памяти). Цена модели iPhone 11 Pro с памятью 64 гигабайт начинается от 72 тысяч рублей.
Эксперты связывают снижение цены на самый новый iPhone с тем, что изначально цена за смартфон в размере 100 тысяч рублей была завышенной для российского рынка.
Напомним, смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены 10 сентября 2019 года. Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max была установлена в размере 99 990 рублей.