Меню
Техномир
Въезд в Россию станет платным
13 декабря 09:10

В России резко подешевел «самый дорогой» iPhone 11 Pro Max

В России рекордно подешевел самый дорогой на сегодняшний день iPhone. Это модель 11 Pro Max. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон подешевел почти на четверть. Сейчас гаджет можно купить за 77 тысяч рублей (64 гигабайт памяти)

В России резко подешевел «самый дорогой» iPhone 11 Pro Max

В России рекордно подешевел самый дорогой на сегодняшний день iPhone. Это модель 11 Pro Max. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон подешевел почти на четверть. Сейчас гаджет можно купить за 77 тысяч рублей (64 гигабайт памяти). Цена модели iPhone 11 Pro с памятью 64 гигабайт начинается от 72 тысяч рублей.

Эксперты связывают снижение цены на самый новый iPhone с тем, что изначально цена за смартфон в размере 100 тысяч рублей была завышенной для российского рынка.

Напомним, смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены 10 сентября 2019 года. Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max была установлена в размере 99 990 рублей.

Материалы по теме
Специалисты признали вредной функцию защиты от кражи на гаджетах фирмы Apple
Пользователи новеньких MacBook Pro пожаловались на проблемы со звуком и дисплеем
Компания Apple признала республику Крым частью российской территории
Сейчас на главной
Мэрия Москвы за год потратила на благоустройство бюджет Крымского моста
Москва
Мэрия Москвы за год потратила на благоустройство бюджет Крымского моста
Московские власти в текущем году потратили на благоустройство города 281 млрд рублей, что превышает расходы на строительство моста через Керченский пролив. Бюджет моста составил 228 млрд рублей
Авторская колонка
Поцелуй начальника
Поздравляли всей дирекцией нашего высокого куратора с днем рождения. Подарили ему какую-то дорогущую хреновину в коробке, я даже толком и не понял – что это, для чего?
Ларин Александр
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
наводнение в иркутской области
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России по руководством замглавы ведомства Андрея Гуровича, которая займется проверкой эффективности использования бюджетных средств на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения
«Райское мест» для чиновника
госзакупки
«Райское мест» для чиновника
Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
МРОТ
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет равен прожиточному минимуму
Авторская колонка
Мать без дитя
Я не понимаю, как работает система защиты прав детей, в чем функции детского омбудсмена и каков принцип действия органов опеки. Теоретически я это себе представляю, а на практике мы видим вот такую историю. Здорового ребенка пять лет лечат от болезни, которой у него нет ...
Орехъ Антон
Премию дал, премию взял
бюджетники
Премию дал, премию взял
На выплату премий учителям и медикам к их профессиональным праздникам из бюджета было выделено 887 млн рублей. Бюджетникам должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Однако радоваться премиям пришлось недолго. Спустя некоторое время «премии» вычли из зарплаты
На радость Кремлю
сергей левченко
На радость Кремлю
Предполагается, что врио губернатора Иркутской области может занять помощник президента и бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. В Кремле пока отставку Сергея Левченко не комментируют
Депутаты попросили президента остановить ввоз «урановых хвостов» в Россию
обогащение урана
Депутаты попросили президента остановить ввоз «урановых хвостов» в Россию
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить транспортировки и перегрузки в городе новой партии отходов обогащения урана из Германии
Тюмень оказалась лучшим по качеству жизни российским городом
Тюмень оказалась лучшим по качеству жизни российским городом
Тюмень по итогам 2019 года возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Рейтинг составлялся аналитиками портала Domofond.ru на основе опроса общественного мнения
Американские сенаторы хотят официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Россия и США
Американские сенаторы хотят официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенатский комитет по иностранным делам США поддержал законопроект, который обязывает глава Госдепартамента рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма
Право на жизнь
здравоохранение
Право на жизнь
Британская фармацевтическая компания «ГлаксоСмитКляйн», которая производит жизненно необходимый антибиотик «Фортум», предложила бесплатно произвести и распределить через благотворительные фонды и медучреждения лекарства для российских пациентов с муковисцидозом
Госдума разрешила приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам
курение
Госдума разрешила приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам
Законопроект предполагает введение административной ответственности в виде штрафа за курение электронных сигарет и вейпов в неположенных местах
«Измена мне мила, а изменники противны»
Владимир Путин
«Измена мне мила, а изменники противны»
В Санкт-Петербурге появилась статуя римского императора Октавиана Августа с лицом президента России Владимира Путина. Статуя установлена на фасаде строящегося торгово-развлекательного центра Evropa
Авторская колонка
Жертва московского смога
Ну вот, Лужок умер. Причем умер идеально - под тщательным и самым заботливым уходом, в лучшей немецкой клинике, во сне. Про него так и написали - "не вышел из сна". И не сказать, что "не дожил" - 84 года, пора, куда уж...
Рощин Алексей
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
александр шестун
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
Пресс-бюро ФСИН сегодня днем выпустило довольно пространное сообщение о состоянии здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
московское дело
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию фигурантов «московского дела». Речь идет об амнистии, которую предлагается приурочить к юбилею Великой Победы
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
пошлины
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. В 2021 году этот порог предлагается понизить до 50 евро за посылку, а в 2022 году – до 20 евро