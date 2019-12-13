В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России по руководством замглавы ведомства Андрея Гуровича, которая займется проверкой эффективности использования бюджетных средств на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России по руководством замглавы ведомства Андрея Гуровича, которая займется проверкой эффективности использования бюджетных средств на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения. Проверка в регионе началась сразу после ухода в отставку губернатора Сергея Левченко.
Комиссия МЧС уже приступила к проверке документов, которые были предоставлены правительством Иркутской области, Министерством соцразвития, опеки и попечительства региона, а также областным Минздравом, сообщает РБК.
По итогам проверки комиссия подготовит доклад для правительства о расходовании выделенных из бюджета средств на выплату компенсаций пострадавшим от крупного наводнения и обеспечение их новым жильем взамен утраченного.
Проверка в Иркутской области началась сразу после ухода в отставку губернатора региона Сергея Левченко. Врио главы области Кремль назначил замглавы МЧС России Игоря Кобзева.
Ранее президент Владимир Путин неоднократно критиковал иркутские власти области за плохое информирование граждан о паводке, а также за проблемы с распределением гуманитарной помощи и выплатой компенсаций. Не исключено, что нынешняя проверка в Иркутской области станет поводом для возбуждения уголовных дел.