Центробанк оказался владельцем 18 баз отдыха, на содержание которых тратятся миллиарды из бюджета
Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области
Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области. Балтийский пансионат отдыхающие называют «райским местом».
Журнал «Компания» сообщает, что перед Олимпиадой в Сочи в «Южном» построили корпус на 200 номеров. Строительство обошлось в 3,5 млрд рублей.
В текущем году Банк России потратил на «Южный» несколько десятком миллионов рублей. Например, для базы отдыха были куплены гидромассажная ванна Thermo-Spa-Concerto за 4,7 млн рублей и камера «Бароокс» 1,0 за 7,2 млн рублей. Еще 20 млн рублей потратят на строительство веревочного парка.
Пансионаты у ЦБ есть на Камчатке, в Кисловодске, Анапе и Московской области. только на питание отдыхающих финансовый регулятор потратил 256 млн рублей, а на халаты, махровые полотенца, тапочки и постельное белье - 44,2 млн рублей.
Всего же на содержание всех своих баз отдыха ЦБ тратит несколько миллиардов в год. При этом сотрудникам отдых в «родных» пансионатах обходится в два раза ниже рыночной цены.
Отметим, что средняя зарплата в Центробанке составляет 239 тысяч рублей, а всего в организации числится 48 тысяч человек.