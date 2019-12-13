Меню
Экономика
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
13 декабря 06:24

Центробанк оказался владельцем 18 баз отдыха, на содержание которых тратятся миллиарды из бюджета

Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области

Центробанк оказался владельцем 18 баз отдыха, на содержание которых тратятся миллиарды из бюджета
Фото: 2gis.ru

Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области. Балтийский пансионат отдыхающие называют «райским местом».

Журнал «Компания» сообщает, что перед Олимпиадой в Сочи в «Южном» построили корпус на 200 номеров. Строительство обошлось в 3,5 млрд рублей.

В текущем году Банк России потратил на «Южный» несколько десятком миллионов рублей. Например, для базы отдыха были куплены гидромассажная ванна Thermo-Spa-Concerto за 4,7 млн рублей и камера «Бароокс» 1,0 за 7,2 млн рублей. Еще 20 млн рублей потратят на строительство веревочного парка.

Пансионаты у ЦБ есть на Камчатке, в Кисловодске, Анапе и Московской области. только на питание отдыхающих финансовый регулятор потратил 256 млн рублей, а на халаты, махровые полотенца, тапочки и постельное белье - 44,2 млн рублей.

Всего же на содержание всех своих баз отдыха ЦБ тратит несколько миллиардов в год. При этом сотрудникам отдых в «родных» пансионатах обходится в два раза ниже рыночной цены.

Отметим, что средняя зарплата в Центробанке составляет 239 тысяч рублей, а всего в организации числится 48 тысяч человек.

Материалы по теме
МВД потратит 7,5 млн рублей на закупку часов и бытовой техники для «подарочного фонда»
Госдума потратит 5,5 млн рублей на поездку депутатов в Канберру
Россотрудничество потратит 25 млн рублей на создание положительного имиджа России в соцсетях
Сейчас на главной
Авторская колонка
Поцелуй начальника
Поздравляли всей дирекцией нашего высокого куратора с днем рождения. Подарили ему какую-то дорогущую хреновину в коробке, я даже толком и не понял – что это, для чего?
Ларин Александр
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
наводнение в иркутской области
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России по руководством замглавы ведомства Андрея Гуровича, которая займется проверкой эффективности использования бюджетных средств на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
МРОТ
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет равен прожиточному минимуму
Авторская колонка
Мать без дитя
Я не понимаю, как работает система защиты прав детей, в чем функции детского омбудсмена и каков принцип действия органов опеки. Теоретически я это себе представляю, а на практике мы видим вот такую историю. Здорового ребенка пять лет лечат от болезни, которой у него нет ...
Орехъ Антон
Премию дал, премию взял
бюджетники
Премию дал, премию взял
На выплату премий учителям и медикам к их профессиональным праздникам из бюджета было выделено 887 млн рублей. Бюджетникам должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Однако радоваться премиям пришлось недолго. Спустя некоторое время «премии» вычли из зарплаты
На радость Кремлю
сергей левченко
На радость Кремлю
Предполагается, что врио губернатора Иркутской области может занять помощник президента и бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. В Кремле пока отставку Сергея Левченко не комментируют
Депутаты попросили президента остановить ввоз «урановых хвостов» в Россию
обогащение урана
Депутаты попросили президента остановить ввоз «урановых хвостов» в Россию
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить транспортировки и перегрузки в городе новой партии отходов обогащения урана из Германии
Тюмень оказалась лучшим по качеству жизни российским городом
Тюмень оказалась лучшим по качеству жизни российским городом
Тюмень по итогам 2019 года возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Рейтинг составлялся аналитиками портала Domofond.ru на основе опроса общественного мнения
Американские сенаторы хотят официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Россия и США
Американские сенаторы хотят официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенатский комитет по иностранным делам США поддержал законопроект, который обязывает глава Госдепартамента рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма
Право на жизнь
здравоохранение
Право на жизнь
Британская фармацевтическая компания «ГлаксоСмитКляйн», которая производит жизненно необходимый антибиотик «Фортум», предложила бесплатно произвести и распределить через благотворительные фонды и медучреждения лекарства для российских пациентов с муковисцидозом
Госдума разрешила приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам
курение
Госдума разрешила приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам
Законопроект предполагает введение административной ответственности в виде штрафа за курение электронных сигарет и вейпов в неположенных местах
«Измена мне мила, а изменники противны»
Владимир Путин
«Измена мне мила, а изменники противны»
В Санкт-Петербурге появилась статуя римского императора Октавиана Августа с лицом президента России Владимира Путина. Статуя установлена на фасаде строящегося торгово-развлекательного центра Evropa
Авторская колонка
Жертва московского смога
Ну вот, Лужок умер. Причем умер идеально - под тщательным и самым заботливым уходом, в лучшей немецкой клинике, во сне. Про него так и написали - "не вышел из сна". И не сказать, что "не дожил" - 84 года, пора, куда уж...
Рощин Алексей
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
александр шестун
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
Пресс-бюро ФСИН сегодня днем выпустило довольно пространное сообщение о состоянии здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
московское дело
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию фигурантов «московского дела». Речь идет об амнистии, которую предлагается приурочить к юбилею Великой Победы
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
пошлины
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. В 2021 году этот порог предлагается понизить до 50 евро за посылку, а в 2022 году – до 20 евро
Не плати налоги и спи спокойно
Анатолий Сердюков
Не плати налоги и спи спокойно
Семья бывшего министра обороны, а ныне главы государственного предприятия «Вертолеты России» Анатолия Сердюкова три года не может продать два гектара земли и расположенный на ней исторический особняк
Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева
доходы чиновников
Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева
Начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу попавшие в охранную зону госдач объекты