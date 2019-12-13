13 декабря 00:12
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет равен прожиточному минимуму
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России (МРОТ) на 850 рублей.
В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, размер МРОТ будет равен прожиточному минимуму.
Согласно официальной статистике, число российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 12,9% (18,9 млн человек).