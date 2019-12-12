В Иркутской области учителям и врачам выплатили премии, а потом вычли их из зарплаты
На выплату премий учителям и медикам к их профессиональным праздникам из бюджета было выделено 887 млн рублей. Бюджетникам должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Однако радоваться премиям пришлось недолго. Спустя некоторое время «премии» вычли из зарплаты
В Иркутской области педагогам и врачам ко Дню учителя и Дню медика выплатили «губернаторскую премию» в размере 10 тысяч рублей, но потом вычли эти деньги из зарплаты.
«Иркутск сегодня» сообщает, что на выплату премий учителям и медикам к их профессиональным праздникам из бюджета было выделено 887 млн рублей. Бюджетникам должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Однако радоваться премиям пришлось недолго. Спустя некоторое время «премии» вычли из зарплаты.
Супруг учительницы из Усолья-Сибирского рассказал изданию, что его жена получила 10 тысяч рублей ко Дню учителя, а в октябре из ее зарплаты забрали стимулирующие выплаты.
Иркутские врачи также рассказали, что летом получили «губернаторскую премию», а потом им выдали урезанную зарплату.
Представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Татьяна Шульга рассказала, что обычно стимулирующие выплаты составляли около 5 тысяч рублей, но после выдачи премии они сократились до 106 рублей. «Получается, выплатили к празднику по 10 тысяч, но их же и удержали, если не больше», - отметили в профсоюзе.