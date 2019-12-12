12 декабря 15:48
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку
Предполагается, что врио губернатора Иркутской области может занять помощник президента и бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. В Кремле пока отставку Сергея Левченко не комментируют
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об увольнении главы региона сообщают «Ведомости» и «КоммерсантЪ», однако в администрации эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. В Кремле сведения об отставке Левченко также пока не прокомментировали.
Предполагается, что врио губернатора Иркутской области может занять помощник президента и бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.
Срок губернаторских полномочий Сергея Левченко истекал в 2020 году. Минувшим летом Кремль неоднократно критиковал главу региона за недостаточную помощь пострадавшим в результате сильного наводнения.