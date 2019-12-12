Петербургские депутаты попросили президента остановить ввоз «урановых хвостов» в Россию
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить транспортировки и перегрузки в городе новой партии отходов обогащения урана из Германии
Депутаты оппозиционных фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подписали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить транспортировки и перегрузки в городе новой партии отходов обогащения урана из Германии. Ранее в «Гринпис» сообщили об отправке в Россию новой партии «урановых хвостов» в объеме 600 тонн.
Подписи под обращением к президенту поставили депутаты от «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ. Парламентарии обратили внимание на то, что в большинстве стран обедненный гексафторид урана считается радиоактивным отходом, а корпорация «Росатом» называет «урановые хвосты» полезным сырьем и заявляет о планах дообогатить эти отходы. При этом в корпорации не отвечают на вопросы о судьбе вторичных отходов, которые образуются после дообогащения.
Депутаты также напомнили, что в 2009 году «Росатом» обещал, что контракты на «дообогащение» урана в России заключаться не будут.
«Наша страна и город - не ядерная помойка!», - прокомментировал обращение к президенту депутат Борис Вишневский.
Напомним, в конце ноября из Амстердама в Петербург прибыло судно с 600 тоннами «урановых хвостов» с немецкого предприятия Urenco. После выгрузки в северной столице опасных отходы отправили по железной дороге в Новоуральск Свердловской области.
По данным «Гринпис», на этой неделе с завода Urenco была отправлена новая партия «урановых хвостов» в Россию. По договоренности с «Росатомом» немецкая компания ввезет в Россию 12 тысяч тонн отходов обогащения урана.