Тюмень оказалась лучшим по качеству жизни российским городом
Тюмень по итогам 2019 года возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Рейтинг составлялся аналитиками портала Domofond.ru на основе опроса общественного мнения
Тюмень по итогам 2019 года возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Рейтинг составлялся аналитиками портала Domofond.ru на основе опроса общественного мнения.
Качество жизни в российских городах оценивалось по уровню безопасности, состоянию экологии, развитию торговой, детской и спортивной инфраструктуры, эффективности работы служб ЖКХ, дорог, дружелюбности соседей и доходам жителей.
Качество жизни в Тюмени оценили на 7,5 балла из 10 возможных. На второй позиции по качеству жизни оказался Геленджик, набравший 7,3 балла, а третье место досталось Ейску (7,3 балла).
В первую десятку рейтинга также вошли Грозный, Гурьевск (Калининградская область), Москва, подмосковные Мытищи, соседний с ним Королев, Ставрополь и Калининград.
Авторы исследования отметили, что почти все места в топ-10 поделили между собой города трех регионов: Московского региона, Краснодарского края и Калининградской области.
Худшими для жизни городами были признаны Шахты Ростовской области, Киселевск (Кузбасс) и Каменск-Шахтинский с 4,7 балла, сообщает «Лента.ру».