Американские сенаторы хотят официально признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенатский комитет по иностранным делам США поддержал законопроект, который обязывает глава Госдепартамента рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма
Сенатский комитет по иностранным делам США поддержал законопроект, который обязывает глава Госдепартамента рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма.
Автором документа «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» является сенатор от штата Колорадо Кори Гарднер. Этот законопроект обязывает госсекретаря США определить, следует ли считать Россию спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями, сообщает РИА Новости.
Свои выводы Госдеп должен представить сенаторам не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого закона. Но пока документ должен быть одобрен в сенате и палате представителей.