Британская фармкомпания бесплатно передаст россиянам с муковисцидозом лекарства, которые пропали из-за импортозамещения
Британская фармацевтическая компания «ГлаксоСмитКляйн», которая производит жизненно необходимый антибиотик «Фортум», предложила бесплатно произвести и распределить через благотворительные фонды и медучреждения лекарства для российских пациентов с муковисцидозом
Британская фармацевтическая компания «ГлаксоСмитКляйн», которая производит жизненно необходимый антибиотик «Фортум», предложила бесплатно произвести и распределить через благотворительные фонды и медучреждения лекарства для российских пациентов с муковисцидозом.
Ранее сообщалось, что «ГлаксоСмитКляйн» решила уйти с российского рынка, поскольку местные чиновники при осуществлении госзакупок отдавали предпочтение дженерикам, побочные эффекты которых до конца не изучены.
Представитель британской компании сообщил, что теперь им необходимо получить разрешение на поставку и сотрудничество с Минздравом России. Соглашение о поставках бесплатного лекарства для российских пациентов пока не подписано.
Производители другого жизненно необходимого антибиотика «Колистин» (компания «Тева») заявили, что после ухода с российского рынка заявили, что не могут возобновить поставки в течение ближайших шести месяцев.
Сейчас «Колистин» нельзя купить или получить в российских больницах. В Минздраве на это заявили, что благотворительные организации могут закупить препарат для остро нуждающихся пациентов в других странах и доставить их в Россию почтой. В ведомстве Вероники Скворцовой при этом не предложили источник средств для закупки лекарств, сообщает «Новая газета».
Муковисцидоз является генетическим заболеванием. В развитых странах Северной Америки и Европы люди с этим диагнозом живут полноценной жизнью и рожают детей благодаря современным препаратам. Средняя продолжительность жизни пациентов составляет 50 лет. В России больные муковисцидозом едва доживают до совершеннолетия. В среднем они живут по 12 лет.
Эффективные импортные препараты для больных муковисцидозом стали пропадать с российского рынка из-за правительственной программы импортозамещения. Теперь вместо проверенных препаратов закупают более дешевые аналоги, так называемые дженерики. Иностранные производители сначала вынуждены были снижать цены до убыточных, а потом и вовсе уйти с рынка. В ноябре 2019 года из свободной продажи пропали последние жизненно необходимые для пациентов с муковисцидозом антибиотики.
Представители пациентского сообщества намерены подать в суд на Минздрав и Минпромторг из-за нарушения права на жизнь больных муковисцидозом.