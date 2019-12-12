12 декабря 05:13
Госдума разрешила приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам
Законопроект предполагает введение административной ответственности в виде штрафа за курение электронных сигарет и вейпов в неположенных местах
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам.
Законопроект предполагает введение административной ответственности в виде штрафа в размере 500-1000 рублей за курение электронных сигарет и вейпов в неположенных местах (больницах, школах, культурных и спортивных учреждениях и других). Курение вейпов на детской площадке обойдется гражданам в 2-3 тысячи рублей.
За продажу электронных сигарет несовершеннолетним продавцам грозит штраф в размере 2-3 тысяч рублей, а компаниям - в размере 30-50 тысяч.