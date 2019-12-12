В Санкт-Петербурге появилась статуя римского императора с лицом Владимира Путина
В Санкт-Петербурге появилась статуя римского императора Октавиана Августа с лицом президента России Владимира Путина. Статуя установлена на фасаде строящегося торгово-развлекательного центра Evropa
Фото: Facebook/Алексей Коломенцев
В Санкт-Петербурге появилась статуя римского императора Октавиана Августа с лицом президента России Владимира Путина. Статуя установлена на фасаде строящегося торгово-развлекательного центра Evropa.
Торговый комплекс располагается на Малом проспекте с Петроградской стороны. Фасад здания украшают скульптуры известных римлян. Среди них – император Октавиан Август.
Петербургские интернет-пользователи отметил, что римский император очень сильно похож на российского президента Владимира Путина.