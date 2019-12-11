Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию фигурантов «московского дела». Речь идет об амнистии, которую предлагается приурочить к юбилею Великой Победы
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию фигурантов «московского дела». Речь идет об амнистии, которую предлагается приурочить к 75-летию Великой Победы.
Валерий Фадеев заявил, что он выступает категорически против такой инициативы. Глава СПЧ также выступил против приведения в пример амнистии 1993 года, когда были помилованы все участники трагических событий в Белом доме того года.
«Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года я считаю неправильным», - заявил г-н Фадеев, слова которого приводит «Интерфакс».
Ситуацию с фигурантами «московского дела» и вынесенными им приговорами глава СПЧ назвал «непростой», но добавил, что нужно наказывать, «если бьют полицейского».
Ранее Валерий Фадеев на заседании СПЧ с участием президента Владимира Путина, комментируя «московское дело», заявил, что приговоры судов должны быть соразмерны правонарушениям, а вот брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку». Глава государства на это отметил, что если сегодня не наказать за брошенный пластиковый стаканчик, то завтра «стрелять начнут».