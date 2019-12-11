11 декабря 13:58
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. В 2021 году этот порог предлагается понизить до 50 евро за посылку, а в 2022 году – до 20 евро
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до 100 евро с июля 2020 года. В 2021 году этот порог предлагается понизить до 50 евро за посылку, а в 2022 году – до 20 евро, сообщает ТАСС.
Сейчас пошлиной облагаются покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах, если их общая стоимость превышает 500 евро. В следующем году беспошлинный порог будет снижен до 200 евро.
В правительстве давно настаивают на еще большем снижении беспошлинного порога, но пока окончательного решения по этому вопросу не принято.