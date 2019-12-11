Сын экс-министра Сердюкова подарил элитную землю матери-пенсионерке, чтобы сэкономить на налогах
Семья бывшего министра обороны, а ныне главы государственного предприятия «Вертолеты России» Анатолия Сердюкова три года не может продать два гектара земли и расположенный на ней исторический особняк
Семья бывшего министра обороны, а ныне главы государственного предприятия «Вертолеты России» Анатолия Сердюкова три года не может продать два гектара земли и расположенный на ней исторический особняк под Санкт-Петербургом. Стоимость объектов оценивается в 400 млн рублей.
В 2010 году Минобороны РФ, которым тогда руководил Анатолий Сердюков, выставило на торги построенную в XX веке уникальную «Дачу Юхневича» в поселке Комарово под Петербургом и два гектара земли.
На этой даче в свое время гостили певец Федор Шаляпин и балерина Матильда Кшесинская, а в советский период в здании располагался детский сад для детей служащих Минобороны СССР.
Дачу, имеющую статус объекта культурного наследия, и землю за 280 млн рублей несколько лет назад купил бизнесмен Петр Усов. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального называл Усова партнером по бизнесу зятя Сердюкова. В декабре 2014 года два гектара земли и усадьба перешли в собственность сыну экс-министра Сергею Сердюкову. Последний собственник в 2016 году выставил объект на продажу, но покупатель так и не нашелся. При этом месяц назад риелторы подняли цену на особняк с 350 до 420 млн рублей, сообщает Baza.
Издание также выяснило, что в августе 2019 года Сергей Сердюков подарил два гектара земли своей матери Татьяне Сердюковой. Эксперты объясняют дарение элитной земли нежеланием Сердюкова-младшего привлекать внимание к будущей сделке по продаже объекта, так как он является акционером банка «Санкт-Петербург» и топ-менеджером «Ростеха».
Еще одна версия – желание сэкономить на уплате налога на недвижимость. Татьяна Сердюкова является пенсионеркой, поэтому ей полагаются налоговые льготы. Без льгот налог на землю составляет 508 тысяч рублей в год.