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11 декабря 12:46

Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева

Начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу попавшие в охранную зону госдач объекты

Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева

Жители крымского поселка Олива, чьи дома попали в охранную зону государственных дач, где могут отдыхать президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, не могут официально оформить свою собственность. Кроме того, местным жителям запретили выходяить на пляж из-за реконструкции дачи в урочище Батилиман, которая может предназначаться для спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В 2016 году ФСО подготовила приказ, согласно которому вокруг госдач № 6, № 8, № 9, № 10 на берегу Черного моря устанавливается охранная зона шириной один километр. Формально этот приказ ограничивает некоторые виды деятельности в охранной зоне, например, запрещает без разрешения возводить объекты капитального строительства. Но в реальности из-за приказа ФСО жители поселка Олива не могут зарегистрировать свои дома и земельные участки.

Издание «Проект» сообщает, что начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу (ЕГРН) попавшие в охранную зону госдач объекты.

При этом на территории самих государственных дач идет масштабная стройка. Так, на территории госдач № 6 и № 8 строят «ледовый дворец». По документам объект проходит как крытая хоккейная площадка.

Также сообщается, что на госдачах № 6 и № 8 были отремонтированы бассейны, сауны и купели спа-комплекса и т.д. Заказчиками работ выступали структура управделами президента в Северо-Западном округе, военно-строительное управление Минобороны и крымское отделение ФСО.

Местные жители называют госдачи №6 и №8 резиденцией президента Владимира Путина. Именно для него там строят хоккейную площадку и татами.

На госдачах № 9 и 10, предположительно, отдыхает глава правительства Дмитрий Медведев. На его даче есть спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, совмещенным крытым и открытым бассейном с гидромассажной зоной, двумя контрастными купелями, паровой баней и сауной.

Рядом располагается база отдыха «Мыс Айя» госпредприятия «Укравтодор», которую в 2016 году выкупило ООО «Шанс», принадлежащее банку «Россия» одного из друзей президента РФ Юрия Ковальчука. Строительство на этой территории не завершено, но побережье Батилимана уже опустело. Летом 2019 года перестали работать базы отдыха «Батилиман и «Янос», а детский лагерь «Чайка» с 2020 года перестанет принимать детей.

«Проект» сообщает, что минувшим летом Минобороны России перекрыло единственный на побережье общедоступный пляж, огородив его забором с колючей проволокой. Пляж вместе с базой отдыха «Таврида» перешел военным по распоряжению губернатора Севастополя Сергея Меняйло в 2015 году.

Строители сообщили, что база отдыха перестраивается для спикера Совета федерации Валентины Матвиенко. Об этом же в мае 2019 года писал в Facebook бывший сотрудник крымского Минэкономразвития Петр Саврасов. После публикации его вызвали в ФСО Крыма в Симферополе и настоятельно попросили удалить пост.

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