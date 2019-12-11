Глава «Первого канала» признал ошибкой сюжет о причастности Украины к крушению малазийского «Боинга»
Константин Эрнст в интервью изданию The New Yorker признал, что сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил пассажирский «Боинг» в Донецкой области летом 2014 года, был фейком
Гендиректор государственного «Первого канала» Константин Эрнст в интервью изданию The New Yorker признал, что сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил пассажирский «Боинг» в Донецкой области летом 2014 года, был фейком. Правда г-н Эрнст использовал в более мягкое слово «ошибка».
«Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не специально», - заявил глава государственного телеканала.
Константин Эрнст также назвал «непрофессиональными» результаты расследования международной следственной группы о причастности России к крушению малазийского самолета.
Сюжет о причастности Украины к крушению рейса MH17 «Малазийских авиалиний» вышел в эфире «Первого канала» в ноябре 2014 года. В программе Михаила Леонтьева «Однако» показали снимок со спутника, на котором украинский истребитель якобы атакует малайзийский самолет.
По версии международной следственный группы, «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который был доставлен ополченцам из российской военной части под Курском и принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва эти обвинения отрицает.