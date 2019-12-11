Против якутского шамана Александра Габышева возбудили второе уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили в отношении якутского шамана Александра Габышева второе уголовное дело. Его обвинили в применении насилия в отношении представителей власти
Правоохранительные органы возбудили в отношении якутского шамана Александра Габышева второе уголовное дело. Его обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что пока информация о втором деле против шамана является неофициальной. Адвокат Ольга Тимофеева сообщила, что Александра Габышева обвиняют в повреждении одежды одного из силовиков, который принимал участие в его задержании.
Напомним, 9 декабря Александр Габышев объявил о возобновлении похода в Москву с целью изгнания из Кремля Владимира Путина. На следующий день стало известно о задержании шамана. Также силовики задержали соратника шамана по прозвищу Ворон.
Свой первый поход в Москву для изгнания Путина Габышев начал летом 2019 года. По дороге к нему стали присоединяться сторонники. В середине сентября шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области, после чего возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.