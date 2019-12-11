11 декабря 07:50
В Росстандарте предложили переименовать «молочку» с растительным жиром в составе
Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты, в составе которых есть растительный жир. Ранее ритейлеров уже обязали указывать на ценниках, что это продукт изготовлен без заменителей молочного жира
Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты, в составе которых есть растительный жир. Ранее ритейлеров уже обязали указывать на ценниках, что это продукт изготовлен без заменителей молочного жира.
Руководитель технического комитета Росстандарта Аркадий Пономарев сообщил «Известиям», что в случае вступления в силу этой инициативы сметану с растительными жирами будут называть «кремом», йогурт - «пастой» или «соусом», а молоко - «коктейлем» или «напитком».
Действующий регламент разрешает производителям использовать в молочной продукции до 50% растительных компонентов, например, пальмового масла.