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Общество
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11 декабря 07:50

В Росстандарте предложили переименовать «молочку» с растительным жиром в составе

Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты, в составе которых есть растительный жир. Ранее ритейлеров уже обязали указывать на ценниках, что это продукт изготовлен без заменителей молочного жира

В Росстандарте предложили переименовать «молочку» с растительным жиром в составе

Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты, в составе которых есть растительный жир. Ранее ритейлеров уже обязали указывать на ценниках, что это продукт изготовлен без заменителей молочного жира.

Руководитель технического комитета Росстандарта Аркадий Пономарев сообщил «Известиям», что в случае вступления в силу этой инициативы сметану с растительными жирами будут называть «кремом», йогурт - «пастой» или «соусом», а молоко - «коктейлем» или «напитком».

Действующий регламент разрешает производителям использовать в молочной продукции до 50% растительных компонентов, например, пальмового масла.

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