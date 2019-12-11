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11 декабря 05:10

Экологи сообщили об угрозе возникновения «зоны смерти» на 32 км в случае аварии с «урановыми хвостами»

Уральские ядерщики и московские экологи поспорили об опасности отходов обогащения урана, которые ввозятся в Россию по договоренности госкорпорации «Росатом» и немецкой компании Urenco

Экологи сообщили об угрозе возникновения «зоны смерти» на 32 км в случае аварии с «урановыми хвостами»
Фото: atrizno.livejournal.com

Уральские ядерщики и московские экологи поспорили об опасности отходов обогащения урана, которые ввозятся в Россию по договоренности госкорпорации «Росатом» и немецкой компании Urenco. Напомним, первые 600 тонн «урановых хвостов» уже везут в Новоуральск по железной дороге.

Эксперт Российского Социально-Экологического Союза Андрей Ожаровский заявил, что понимает желание немецкой компании вывезти отходы обогащения урана в другую страну, поскольку хранить «урановые хвосты» в Германии очень дорого, а соблюсти действующие в стране стандарты обращения с химическими отходами очень сложно, тем более что хранить эти отходы придется вечно.

Однако ввоз «урановых хвостов» в Новоуральск осложнит проблему ядерных отходов в этом городе, где за последние 40 лет их скопилось в объеме полмиллиона тонн. Стоит отметить, что обедненный уран имеет очень ограниченный спектр использования. В основном он применяется при изготовлении бронебойных снарядов и пуль, а также го можно дообогатить и использовать в качестве топлива для АЭС. Однако в случае дообогащения в большом объеме появятся «вторичные урановые хвосты», которые деть будет некуда.

Эксперт сообщил, что «урановые хвосты» в Россию доставляются в виде гексафторида - бинарного соединения урана с фтором, имеющего невысокую радиоактивность, но при этом невероятно токсичного. В случае аварии на территории с радиусом 32 км возникнет смертельная концентрация этого вещества. Людей в данном случае убьют испарения плавиковой кислоты, образующейся при соприкосновении гексафторида урана с влагой.

В «Росатоме» никакой опасности в ввозе из Германии радиоактивных отходов не видят. На встрече с экологами глава АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова представила программу по безопасному обращению с отходами, в рамках реализации которой они будут обесфториваться на французских установках. Их закупка позволит в 2024 году прекратить рост объемов вторичного урана в Красноярском крае, к 2027 году – в Новоуральске, в 2038 году – в Ангарске и Северске, а к 2080 году полностью ликвидировать все запасы «урановых хвостов» в России, сообщает «Уралинформбюро».

Уральский физик-ядерщик Дмитрий Горчаков в свою очередь заявил, что ввоз такого сырья из-за рубежа российским обогатительным заводам «жизненно необходим», так как своего урана в стране мало, а если контракт с Urenco разорвать, что Новоуральский электрохимкомбинат рискует остаться без работы. Заявления экологов о 32-километровом радиусе поражения в случае разгерметизации контейнеров с ОГФУ ученый назвал гипотетическим сценарием.

Финансироваться программа по дообогащению «урановых хвостов» будет за счет специальных фондов «Росатома» и денег немецких контрактов. Андрей Ожеровский на это заявил, что фактически Россию «освобождать» от ядерных отходов будут за счет ввоза новых заграничных отходов.

Эколог уверен, что нужно продолжать добиваться прекращения ввоза в Россию «урановых хвостов». «Росатом должен показать обоснование, почему этот контракт был заключен, в чем его выгода, риски, сильные и слабые стороны. Росатом не частная лавочка, которая может заключать секретные контракты, это - госкорпорация, она должна отчитываться перед обществом», - добавил Ожеровский.

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