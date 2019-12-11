Госдума приняла законопроект о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии. Документ был разработан в правительстве
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2022 года. Документ был разработан в правительстве, сообщает РИА Новости.
Действующее законодательство предполагает, что 6% от отчислений в накопительную часть пенсии от заработка россиян с 2014 года уходит в страховую часть. В 2014 году российские власти впервые приняли решение о «заморозке» пенсионных накоплений в Пенсионном фонде. Тогда же со счетов были изъяты более 243 млрд рублей с условием их постепенного возврата.
Однако в том же 2014 году глава Минфина Антон Силуанов заявил, что изъятые «пенсионные» деньги были потрачены на антикризисные меры и развитие Крыма, который тогда вошел в состав Российской Федерации. С тех пор власти неоднократно продлевали «заморозку» накопительной части пенсии россиян.