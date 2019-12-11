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11 декабря 00:19

Владимир Путин прокомментировал обвинительные приговоры фигурантам «московского дела»

Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что вердикты судов должны быть соразмерны правонарушениям, а вот брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку»

Владимир Путин прокомментировал обвинительные приговоры фигурантам «московского дела»
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека прокомментировал приговоры, которые вынесли суды фигурантам резонансного «московского дела».

Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что вердикты судов должны быть соразмерны правонарушениям, а вот брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

Президент Владимир Путин высказал иное мнение по данному вопросу. «Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!», - заявил глава государства, слова которого приводит «Интерфакс».

Уголовное дело из-за брошенного пластикового стаканчика в сторону полицейских на протестном митинге 27 июля было возбуждено в отношении Сергея Абаничева. Его защита утверждала, что он просто выбросил стаканчик, поэтому его можно обвинить только в том, что он намусорил. Абаничев провел в СИЗО почти месяц, после чего дело против него было закрыто.

Еще одного фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудников полиции, которых «напугал звук падающего предмета».

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