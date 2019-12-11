Экс-менеджер Boeing заявил, что боится отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании
Бывший менеджер корпорации Boeing признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании, поскольку условия труда оставляют желать лучшего и могут привести к непоправимым ошибкам
Бывший менеджер корпорации Boeing признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании, поскольку условия труда оставляют желать лучшего и могут привести к непоправимым ошибкам.
Эд Пирсон проработал в Boeing десять лет, а ушел из-за многочисленных проблем на производстве. В интервью NBC News он рассказал, что неоднократно поднимал тревогу по поводу условий труда на заводе, обращался к руководству компании и в Федеральную авиационную администрацию США с требованием закрыть производственную линию на некоторое время.
Пирсон пояснил, что сотрудники авиастроительного завода работали до изнеможения, чтобы увеличить производство, а это могло привести к непоправимым ошибкам.
Бывший сотрудник корпорации рассказал, что к его рекомендациям никто не прислушался, а в октябре 2018 года в Индонезии разбился новый самолет Boeing 737 MAX. Пирсон тогда продолжил привлекать внимание к проблемам на заводе Boeing, но безуспешно.
Ситуация изменилась только после второй авиакатастрофы с участием самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Специалисты выяснили, что причиной обеих трагедий стала некорректная работа системы управления полетами MCAS. Тогда многие авиакомпании отказались от осуществления рейсов на самолетах данного типа.