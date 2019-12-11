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11 декабря 00:03

Экс-менеджер Boeing заявил, что боится отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании

Бывший менеджер корпорации Boeing признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании, поскольку условия труда оставляют желать лучшего и могут привести к непоправимым ошибкам

Экс-менеджер Boeing заявил, что боится отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании

Бывший менеджер корпорации Boeing признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании, поскольку условия труда оставляют желать лучшего и могут привести к непоправимым ошибкам.

Эд Пирсон проработал в Boeing десять лет, а ушел из-за многочисленных проблем на производстве. В интервью NBC News он рассказал, что неоднократно поднимал тревогу по поводу условий труда на заводе, обращался к руководству компании и в Федеральную авиационную администрацию США с требованием закрыть производственную линию на некоторое время.

Пирсон пояснил, что сотрудники авиастроительного завода работали до изнеможения, чтобы увеличить производство, а это могло привести к непоправимым ошибкам.

Бывший сотрудник корпорации рассказал, что к его рекомендациям никто не прислушался, а в октябре 2018 года в Индонезии разбился новый самолет Boeing 737 MAX. Пирсон тогда продолжил привлекать внимание к проблемам на заводе Boeing, но безуспешно.

Ситуация изменилась только после второй авиакатастрофы с участием самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Специалисты выяснили, что причиной обеих трагедий стала некорректная работа системы управления полетами MCAS. Тогда многие авиакомпании отказались от осуществления рейсов на самолетах данного типа.

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