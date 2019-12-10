Госдума приняла закон об отмене так называемого «банковского роуминга»
Госдума РФ 10 декабря приняла закон об отмене комиссий банков за осуществление денежных переводов между находящимися в разных регионах страны клиентами. Так называемый «банковский роуминг» просил отменить глава правительства Дмитрий Медведев
Госдума РФ 10 декабря приняла закон об отмене комиссий банков за осуществление денежных переводов между находящимися в разных регионах страны клиентами. Так называемый «банковский роуминг» просил отменить глава правительства Дмитрий Медведев.
Принятый закон обеспечит развитие безналичных платежей и защитит интересы граждан, заявили депутаты Госдумы. Кроме того, закон устранит межрегиональную дискриминацию клиентов банков, которая выражается в установлении отдельными банками повышенного размера комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, которые являются клиентами одной кредитно-финансовой организации.
Ранее Дмитрий Медведев назвал недопустимым взимание комиссии за денежные переводы между клиентами одного банка, которые проживают в разных регионах. Премьер отметил, что такие операции не влекут никакой нагрузки для банков, однако они пытаются получить за них повышенное вознаграждение со своих клиентов.