Правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин. Она самый молодой премьер-министр в мире
Новым премьер-министром избрали 34-летнюю Санну Марин, которая ранее занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Кандидатура была поддержана в ходе внутрипартийного голосования правящей партии
В Финляндии новым премьер-министром избрали 34-летнюю Санну Марин, которая ранее занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Кандидатура г-жи Марин была поддержана в ходе внутрипартийного голосования правящей Социал-демократической партии.
Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире.
По данным финских СМИ, Санна Марин воспитывалась в детском доме, пока ее не удочерила лесбийская пара. В те времена в стране не одобрялись однополые браки, поэтому семья будущей главы правительства часто меняла место жительства.
В 2010 году Марин стала вице-президентом Социал-демократической молодежной ассоциации, а в 2012 году она избралась главой администрации города Тампере. В 2015 году Марин стала депутатом финского парламента, а летом 2019 года ее назначили главой Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.