Автор фильма о допинге в российском спорте заявил о предательстве чиновниками интересов спортсменов
Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт, который в 2014 году выпустил первый фильм о системе допинга в российском спорте, заявил о вине чиновников в случившемся
Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт, который в 2014 году выпустил первый фильм о системе допинга в российском спорте, заявил о вине чиновников в случившемся. Таким образом он прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о дисквалификации России на четыре года из-за манипуляций с базой Московской антидопинговой лаборатории.
Хайо Зеппельт в беседе с порталом «Чемпионат.ком» заявил, что Россия сама совершила очень много ошибок. Журналист подчеркнул, что вина за отстранение лежит не на спортсменах, а на чиновниках и тренерах. «На данный момент все выглядит так, что именно российские власти предали своих атлетов», - заявил Зеппельт.
Журналист отметил, что ранее министр спорта Павел Колобков письменно представил доказательства того, что экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков лгал в своих показаниях о систематическом употреблении допинга российскими атлетами. Однако эти доказательства оказались сфабрикованными. «Вы можете себе такое представить? Это же министр спорта, из правительства, из Кремля! И он представляет ложное доказательство. Просто невероятно!», - возмутился немецкий журналист.
«Россия всегда отрицала очевидные доказательства. И если ситуация не изменится, то процесс не остановится», - отметил Хайо Зеппельт и добавил, что Россия всегда хочет быть жертвой и все претензии списывает на антироссийскую истерию.
Манипуляции с базой данных Московской лаборатории журналист объяснил уверенностью российских чиновников в том, что эти фальсификации никогда не вскроются. Он предположил, что изменения в базу данных вносились с целью защитить репутацию видных российских спортсменов, которые сейчас занимают важные посты и не хотят возвращать медали. Ранее аналогичную версию высказывал глава РУСАДА Юрий Ганус.