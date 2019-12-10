Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался после операции на сердце
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Германии. Ему было 83 года. Юрий Лужков находился в мюнхенской больнице. Ему была проведена операция на сердце
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Германии. Ему было 83 года.
Юрий Лужков находился в мюнхенской больнице. Ему была проведена операция на сердце, сообщает РЕН ТВ.
Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В отставку он был отправлен указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия».
В сентябре 2016 года Владимир Путин, который снова занял президентский пост, наградил Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. Градоначальник отметил, что его предшественнику пришлось руководить столицей в сложный постсоветский период, и он сделал очень много для города и москвичей.