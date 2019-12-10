Авиабилеты по России подорожают на 6,5%, а за границу – на 5%
Стоимость авиабилетов по России и заграничным направлениям в начале 2020 года вырастет на 5-6 процентов. По прогнозу сервиса «Туту.ру», билеты экономкласса по России в обе стороны в среднем подорожают на 6,5%
Стоимость авиабилетов по России и заграничным направлениям в начале 2020 года вырастет на 5-6 процентов. По прогнозу сервиса «Туту.ру», билеты экономкласса по России в обе стороны в среднем подорожают на 6,5% и составят 12 213 рубль, а билеты за границу – на 5% до 26 353 рубля.
«Известия» отмечают, что у сервиса Momondo.ru билеты на внутрироссийские направления уже выросли в цене на 13%, а на международные - на 3,3%.
Сервис OneTwoTrip продает авиабилеты по России на 18% дороже, чем раньше. Билеты за границу подорожали на 10%.
Эксперты отметили, что самые невыгодными для покупки билетов даты – это с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта основной причинно подорожания билетов назвали недополучение авиакомпаниями от правительства обещанных 23 млрд рублей компенсации за резкий рост цен на топливо в 2018 году.