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10 декабря 09:12

Миллионы пользователей останутся без мессенджера WhatsApp

Пользователи гаджетов на операционных системах Windows Phone, а также устаревших версий Android и iOS не смогут пользоваться популярным мессенджером

Миллионы пользователей останутся без мессенджера WhatsApp

Пользователи гаджетов на операционных системах Windows Phone, а также устаревших версий Android и iOS не смогут пользоваться популярным мессенджером WhatsApp.

Издание Daily Mail сообщает, что на Windows Phone мессенджер отключится после 31 декабря 2019 года, а на ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 сервис бесплатных сообщений и звонков перестанет работать с 1 февраля 2020 года.

По данным газеты, без WhatsApp окажутся миллионы пользователей.

Представитель администрации WhatsApp сообщил, что ограничения связаны «с невозможностью будущего расширения возможностей приложения».

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