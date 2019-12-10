10 декабря 09:12
Миллионы пользователей останутся без мессенджера WhatsApp
Пользователи гаджетов на операционных системах Windows Phone, а также устаревших версий Android и iOS не смогут пользоваться популярным мессенджером
Пользователи гаджетов на операционных системах Windows Phone, а также устаревших версий Android и iOS не смогут пользоваться популярным мессенджером WhatsApp.
Издание Daily Mail сообщает, что на Windows Phone мессенджер отключится после 31 декабря 2019 года, а на ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 сервис бесплатных сообщений и звонков перестанет работать с 1 февраля 2020 года.
По данным газеты, без WhatsApp окажутся миллионы пользователей.
Представитель администрации WhatsApp сообщил, что ограничения связаны «с невозможностью будущего расширения возможностей приложения».