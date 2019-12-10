Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
10 декабря 08:05

Знаменитую памятную табличку «Андрею Костину от Наили» продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Табличка из расследования ФБК о частном самолете и яхте Наили Аскер-Заде была выставлена на продажу в качестве артобъекта «Без любви ничего не получится». Стартовая цена составляла всего 1 рубль

Знаменитую памятную табличку «Андрею Костину от Наили» продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Художник Артем Лоскутов продал в ходе онлайн-аукциона в соцсети Facebook памятную табличку с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину «от Наили». По данным Фонда борьбы с коррупцией, эту табличку в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-Заде, после чего она была установлена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка.

Победителем аукциона оказался анонимный покупатель, который предложил за табличку «Андрею Костину от Наили» 1,5 млн рублей. Артем Лоскутов пообещал направить вырученные деньги в благотворительный фонд «Русфонд».

Табличка из расследования ФБК о частном самолете и яхте Наили Аскер-Заде была выставлена на продажу в качестве артобъекта «Без любви ничего не получится». Стартовая цена составляла всего 1 рубль.

Незадолго до начала аукциона Алексей Навальный со ссылкой на очевидцев сообщил, что со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка после выхода его расследования пропала памятная табличка. В свою очередь Лоскутов заявил, что выставленная на аукцион табличка оригинальная, но не уточнил, как она к нему попала.

Материалы по теме
В Центральном парке Нью-Йорка пропала памятная табличка «Андрею Костину от Наили»
Московский депутат предложил мэрии продавать именные таблички на лавочках
ФБК раскрыл схему перехода частного самолета от ВТБ к Наиле Аскер-Заде
Сейчас на главной
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать»
Юрий Лужков
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Германии. Ему было 83 года. Юрий Лужков находился в мюнхенской больнице. Ему была проведена операция на сердце
Авиабилеты по России подорожают на 6,5%, а за границу – на 5%
авикомпании
Авиабилеты по России подорожают на 6,5%, а за границу – на 5%
Стоимость авиабилетов по России и заграничным направлениям в начале 2020 года вырастет на 5-6 процентов. По прогнозу сервиса  «Туту.ру», билеты экономкласса по России в обе стороны в среднем подорожают на 6,5%
Миллионы пользователей останутся без мессенджера WhatsApp
мессенджеры
Миллионы пользователей останутся без мессенджера WhatsApp
Пользователи гаджетов на операционных системах Windows Phone, а также устаревших версий Android и iOS не смогут пользоваться популярным мессенджером
Как московские начальники наживают миллиарды
муниципальная власть
Как московские начальники наживают миллиарды
Как пилят бюджет на всех уровнях власти Москвы – от районного до городского, рассказал действующий столичный чиновник. Какая зарплата у глав районов, руководителей префектур и какая ее часть уходит на партвзносы и правоохранителей?
Специалисты признали вредной функцию защиты от кражи на гаджетах фирмы Apple
Apple
Специалисты признали вредной функцию защиты от кражи на гаджетах фирмы Apple
Специалисты признали вредной функцию блокировки смартфонов iPhone. Так называемая «защита от кражи» вынуждает уничтожать даже гаджеты, что является опасным для окружающей среды
Культура
Сериал «Чернобыль» номинировали на премию «Золотой глобус»
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». В список номинантов вошел сериал «Чернобыль», который стал очень популярным в России
Решение WADA о дисквалификации России на четыре года затронет 145 спортсменов
допинг-скандалы
Решение WADA о дисквалификации России на четыре года затронет 145 спортсменов
Также России запрещается проводить у себя международные соревнования, а спортивным функционерам – их посещать. При этом санкции не распространяются на чемпионат Европы по футболу
Член Совета по правам человека предложил приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
коррупция
Член Совета по правам человека предложил приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это деяние лишением свободы сроком от 10 до 25 лет
Мосгорсуд продлил содержание под стражей до марта истощенному экс-главе Серпуховского района
александр шестун
Мосгорсуд продлил содержание под стражей до марта истощенному экс-главе Серпуховского района
В Мосгорсуде завершилось заседание по продлению меры пресечения Александру Шестуну. Нынешнее заседание отличались от похожих остальных по трем причинам
Россию изгнали из мирового спорта
допинг-скандалы
Россию изгнали из мирового спорта
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на четыре года Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу
Больше половины российских граждан выступили за изменение Конституции страны
день конституции
Больше половины российских граждан выступили за изменение Конституции страны
Более половины российских граждан выступили за изменение Конституции. На вопрос, стоит ли сейчас вносить поправки в Основной закон страны, утвердительно ответили 68% респондентов
Соседей по дачным участкам законодательно обяжут уважать и терпеть друг друга
дача
Соседей по дачным участкам законодательно обяжут уважать и терпеть друг друга
Владельцев соседствующих земельных участков законодательно обяжут проявлять друг к другу терпение и взаимное уважение. Соответствующая норма прописана в проекте поправок в КоАП
Север против свалки
мусорный протест
Север против свалки
В минувшее воскресенье, 8 декабря, в архангельском городе Котлас прошел многотысячный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и в поддержку эко-активистов. Участие в акции протесты приняли более 10 тысяч человек
Сотрудники ФСИН начали протестную акцию «Бездомный полк» из-за выселения из ведомственных квартир
ФСИН
Сотрудники ФСИН начали протестную акцию «Бездомный полк» из-за выселения из ведомственных квартир
Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обратились к руководству ведомства и президенту Владимиру Путину с требованием предоставить им обещанное жилье
В Минэкономразвития предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий
пенсии
В Минэкономразвития предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития России направило в правительственную комиссию по законопроектной деятельности проект закона, который вводит запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан
«Изгнать Путина». Продолжение
шаман Александр Габышев
«Изгнать Путина». Продолжение
Якутский шаман Александр Габышев в минувшее воскресенье, 8 декабря, возобновил поход в Москву для «изгнания» Владимира Путина из Кремля. Об этом сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
картины
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах
Подследственного вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым
арест чиновников
Подследственного вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым
В Следственном комитете по Тамбовской области сообщили, что тело Чулкова нашли под окнами многоквартирного дома. В полицию обратилась мать вице-губернатора. По факту смерти чиновника проводится проверка