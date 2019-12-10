Знаменитую памятную табличку «Андрею Костину от Наили» продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Табличка из расследования ФБК о частном самолете и яхте Наили Аскер-Заде была выставлена на продажу в качестве артобъекта «Без любви ничего не получится». Стартовая цена составляла всего 1 рубль
Художник Артем Лоскутов продал в ходе онлайн-аукциона в соцсети Facebook памятную табличку с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину «от Наили». По данным Фонда борьбы с коррупцией, эту табличку в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-Заде, после чего она была установлена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка.
Победителем аукциона оказался анонимный покупатель, который предложил за табличку «Андрею Костину от Наили» 1,5 млн рублей. Артем Лоскутов пообещал направить вырученные деньги в благотворительный фонд «Русфонд».
Табличка из расследования ФБК о частном самолете и яхте Наили Аскер-Заде была выставлена на продажу в качестве артобъекта «Без любви ничего не получится». Стартовая цена составляла всего 1 рубль.
Незадолго до начала аукциона Алексей Навальный со ссылкой на очевидцев сообщил, что со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка после выхода его расследования пропала памятная табличка. В свою очередь Лоскутов заявил, что выставленная на аукцион табличка оригинальная, но не уточнил, как она к нему попала.