Специалисты признали вредной функцию защиты от кражи на гаджетах фирмы Apple
Специалисты признали вредной функцию блокировки смартфонов iPhone. Так называемая «защита от кражи» вынуждает уничтожать даже гаджеты, что является опасным для окружающей среды
Специалисты признали вредной функцию блокировки смартфонов iPhone. Так называемая «защита от кражи» вынуждает уничтожать даже новые гаджеты, что является опасным для окружающей среды.
Эксперты iFixit отметили, что утерянная, украденная или оставленная для утилизации техника компании Apple не может повторно использоваться, поскольку ее невозможно разблокировать без ведома владельцев. Напомним, что пользователь в случае утери своего гаджета может ввести в режим пропажи с помощью функции «Блокировка активации», после чего устройство блокируется.
Владелец одной из компаний по утилизации электроники сообщил, что только его сотрудники в месяц утилизируют до 6 тысяч смартфонов iPhone из-за функции блокировки устройства. При этом большая часть гаджетов находится в хорошем состоянии и может использоваться дальше.
Для того, чтобы компаниям по переработке электроники не пришлось уничтожать рабочие гаджеты и не наносить вред экологии, специалисты советуют Apple изменить стандарты безопасности и предоставить сервисным центрам возможность разблокировать устройства, если они не находятся в розыске, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Digital Trends.