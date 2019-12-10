Сериал «Чернобыль» номинировали на премию «Золотой глобус»
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». В список номинантов вошел сериал «Чернобыль», который стал очень популярным в России
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной кинопремии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара». В список номинантов вошел сериал «Чернобыль», который стал очень популярным в России.
В категории «Лучший драматический фильм» главными кандидатами на премию стали фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака, «1917» Сэма Мендеса, «Джокер» Тодда Филлипса и «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
В номинации «Лучший режиссер» за золотой глобус поборются Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо и Сэм Мендес.
Претендентами на звание лучшего драматического сериала стали «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Корона», а в номинации лучший мини-сериал представлены «Чернобыль», «Уловка-22», «Самый громкий голос» и «Невероятное».
Вручение премии «Золотой глобус» состоится 5 января в Лос-Анджелесе.