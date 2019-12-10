Решение WADA о дисквалификации России на четыре года затронет 145 спортсменов
Также России запрещается проводить у себя международные соревнования, а спортивным функционерам – их посещать. При этом санкции не распространяются на чемпионат Европы по футболу
Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от Олимпийских игр, чемпионатов мира и других международных соревнований коснется 145 спортсменов.
Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор пояснил, что из-за манипуляций с данными в Московской антидопинговой лаборатории WADA не удалось проверить допинг-пробы 145 атлетов из 298, в отношении которых ранее возникли подозрения в употреблении запрещенных препаратов.
Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также России запрещается проводить у себя международные соревнования, а спортивным функционерам – их посещать. При этом санкции не распространяются на чемпионат Европы по футболу.
«Чистым» спортсменам, которые никогда не подозревались в употреблении допинга, разрешат участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.