Член Совета по правам человека предложил приравнять хищение бюджетных средств к госизмене
Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это деяние лишением свободы сроком от 10 до 25 лет
Член Совета по правам человека при президенте и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это деяние лишением свободы сроком от 10 до 25 лет. Кабанов допустил досрочное освобождение или амнистию фигурантов коррупционных дел, но только в том случае, если они полностью возместили ущерб.
Правозащитник объяснил свое предложение тем, что коррупция угрожает экономике и национальной безопасности России, а также является раздражающим внутриполитическим фактором, так как многие граждане не понимают, куда тратятся государственные деньги. Все это в свою очередь приводит к падению рейтинга власти.
Кирилл Кабанов отметил, что в последнее время в нашей стране стали намного эффективнее бороться с коррупцией и задействовать новые механизмы, например, изымать незаконно нажитое имущество и увольнять госслужащих в связи с утратой доверия, сообщает РИА Новости.