Меню
Спорт
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
09 декабря 13:58

WADA отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на четыре года Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу

WADA отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года
Фото: prm.ua

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на четыре года Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу. Россия была признана виновной в манипуляциях с допинг-пробами своих спортсменов.

В соответствии с решением WADA российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах, чемпионатах, кубках мира и т.д. под национальным флагом. На ближайшей Олимпиаде в Токио «чистые» спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

Также России в течение четырех лет запрещается проводить на своей территории чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, сообщает ТАСС.

Российским чиновникам и спортивным функционерам, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные турниры.

Напомним, ранее в WADA заподозрили сотрудников Московской антидопинговой лаборатории в пропаже части допинг-проб российских атлетов незадолго до передачи этих сведений в WADA. Это было обязательным условием для возобновления статуса РУСАДА и снятия санкций с российских спортсменов.

Глава РУСАДА Юрий Ганус предположил, что данные о допинг-пробах были подделаны с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые теперь занимают посты в органах государственной власти.

Материалы по теме
Комитет спортсменов WADA потребовал полного отстранения российских атлетов от Олимпиады
Руководство РУСАДА предложило уволить всех тренеров сборной России по легкой атлетике
WADA установило личности тех, кто внес изменения в базу допинг-проб московской лаборатории
Сейчас на главной
Больше половины российских граждан выступили за изменение Конституции страны
день конституции
Больше половины российских граждан выступили за изменение Конституции страны
Более половины российских граждан выступили за изменение Конституции. На вопрос, стоит ли сейчас вносить поправки в Основной закон страны, утвердительно ответили 68% респондентов
Соседей по дачным участкам законодательно обяжут уважать и терпеть друг друга
дача
Соседей по дачным участкам законодательно обяжут уважать и терпеть друг друга
Владельцев соседствующих земельных участков законодательно обяжут проявлять друг к другу терпение и взаимное уважение. Соответствующая норма прописана в проекте поправок в КоАП
Север против свалки
мусорный протест
Север против свалки
В минувшее воскресенье, 8 декабря, в архангельском городе Котлас прошел многотысячный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и в поддержку эко-активистов. Участие в акции протесты приняли более 10 тысяч человек
Сотрудники ФСИН начали протестную акцию «Бездомный полк» из-за выселения из ведомственных квартир
ФСИН
Сотрудники ФСИН начали протестную акцию «Бездомный полк» из-за выселения из ведомственных квартир
Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обратились к руководству ведомства и президенту Владимиру Путину с требованием предоставить им обещанное жилье
В Минэкономразвития предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий
пенсии
В Минэкономразвития предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития России направило в правительственную комиссию по законопроектной деятельности проект закона, который вводит запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан
«Изгнать Путина». Продолжение
шаман Александр Габышев
«Изгнать Путина». Продолжение
Якутский шаман Александр Габышев в минувшее воскресенье, 8 декабря, возобновил поход в Москву для «изгнания» Владимира Путина из Кремля. Об этом сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
картины
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах
Подследственного вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым
арест чиновников
Подследственного вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым
В Следственном комитете по Тамбовской области сообщили, что тело Чулкова нашли под окнами многоквартирного дома. В полицию обратилась мать вице-губернатора. По факту смерти чиновника проводится проверка
Общество
Шестуна грозятся насильно поместить в психиатрическую больницу
На странице в Фейсбук экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна сегодня появилось сообщение о том, что утром состоялась его свидание с дочерью Машей. В посте говорится о тяжелом состоянии здоровья заключенного и угрозе его принудительного помещения в психиатрическую больницу
Обманутым дольщикам впервые выплатили компенсации
обманутые дольщики
Обманутым дольщикам впервые выплатили компенсации
Фонд защиты прав дольщиков на этой неделе начал выплату компенсаций соинвесторам жилья за долгострои, которые нецелесообразно достраивать. Первые компенсации были выплачены обманутым дольщикам из Саратовской области
Еще два фигуранта «московского дела» получили реальные тюремные сроки
московское дело
Еще два фигуранта «московского дела» получили реальные тюремные сроки
Мещанский райсуд столицы вечером в пятницу, 6 декабря, вынес приговоры трем фигурантам «московского дела» Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову
Александр Беглов назначил своего экс-охранника начальником аппарата губернатора
александр беглов
Александр Беглов назначил своего экс-охранника начальником аппарата губернатора
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сменил руководителя своего аппарата. Вместо Ирины Ган эту должность займет Юрий Смирнов – бывший личный охранник г-на Беглова
9 декабря состоится заседание по продлению Александру Шестуну срока содержания под стражей 
александр шестун
9 декабря состоится заседание по продлению Александру Шестуну срока содержания под стражей 
Ходатайство следствия о продлении экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну будет рассмотрено Мосгорсудом 9 декабря. 13 декабря истекает предельный срок его содержания под стражей
Кунцевский суд приговорил студента Егора Жукова к трем годам условно
московское дело
Кунцевский суд приговорил студента Егора Жукова к трем годам условно
Кунцевский райсуд Москвы приговорил студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремизму. Гособвинение просило для молодого человека 4 года колонии
«Такими студентами страна должна гордиться»
московское дело
«Такими студентами страна должна гордиться»
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вступилась за студента ВШЭ Егора Жукова, которого прокуратура попросила приговорить к 4 годам лишения свободы «за призывы к экстремизму»
В продаже на черном рынке появились данные московских камер с распознаванием лиц
камеры видеонаблюдения
В продаже на черном рынке появились данные московских камер с распознаванием лиц
Доступ к камерами наблюдения можно нелегально купить в чатах и на форумах, а продают их силовики и чиновники, у которых имеется доступ к «Единому центре обработки и хранения данных»
В Петербурге сотрудники Россельхознадзора сожгли 4,5 тонны красной икры
красная икра
В Петербурге сотрудники Россельхознадзора сожгли 4,5 тонны красной икры
Сотрудники Россельхознадзора по Санкт-Петербургу сожгли 4,5 тонны красной игры. Партия деликатеса поступила из Петропавловска-Камчатского, а нашли ее на нелегальном складе
Общество
ГИБДД усложнит теоретическую часть экзамена на получение водительских прав
Замглавы отдела организации регистрационного-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков сообщил, что в теоретической части экзамена появится больше вопросов из основ безопасности движения