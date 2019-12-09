WADA отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на четыре года Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил на четыре года Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу. Россия была признана виновной в манипуляциях с допинг-пробами своих спортсменов.
В соответствии с решением WADA российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах, чемпионатах, кубках мира и т.д. под национальным флагом. На ближайшей Олимпиаде в Токио «чистые» спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.
Также России в течение четырех лет запрещается проводить на своей территории чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, сообщает ТАСС.
Российским чиновникам и спортивным функционерам, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные турниры.
Напомним, ранее в WADA заподозрили сотрудников Московской антидопинговой лаборатории в пропаже части допинг-проб российских атлетов незадолго до передачи этих сведений в WADA. Это было обязательным условием для возобновления статуса РУСАДА и снятия санкций с российских спортсменов.
Глава РУСАДА Юрий Ганус предположил, что данные о допинг-пробах были подделаны с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые теперь занимают посты в органах государственной власти.