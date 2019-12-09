Больше половины российских граждан выступили за изменение Конституции страны
Более половины российских граждан выступили за изменение Конституции. На вопрос, стоит ли сейчас вносить поправки в Основной закон страны, утвердительно ответили 68% респондентов
Более половины российских граждан выступили за изменение Конституции. На вопрос, стоит ли сейчас вносить поправки в Основной закон страны, утвердительно ответили 68% респондентов. В прошлом году этот показатель составлял 66%, а в 2017 году – 44%, сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ).
Против пересмотра Конституции РФ выступили только 17% россиян.
54% респондентов назвали основной закон хорошим, а 17% — плохим. 47% опрошенный заявили, что конституция вообще не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом.
Что касается изменений в Конституцию, то 6% высказались за внесение поправок, направленных на повышение заботы о пенсионерах и других группах населения. Еще 5% участников опроса предложили ввести поправки, которые бы повысили уровень жизни российских граждан, а 3% заявили о поправках, направленных на улучшение качества медицины. Кроме того, 2% хотят с помощью Конституции отменить закон о повышении пенсионного возраста.