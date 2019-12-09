Соседей по дачным участкам законодательно обяжут уважать и терпеть друг друга
Владельцев соседствующих земельных участков законодательно обяжут проявлять друг к другу терпение и взаимное уважение. Соответствующая норма прописана в проекте поправок в КоАП
Владельцев соседствующих земельных участков законодательно обяжут проявлять друг к другу терпение и взаимное уважение. Соответствующая норма прописана в проекте поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП).
В законопроекте указывается, что дым, запах шашлыка и шум праздника с соседнего участка необходимо воспринимать как непременную часть загородной жизни, а владелец земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, сообщает «Российская газета».
Одновременно с этим в поправках говорится о допустимости «воздействия праздничного шума и запаха шашлыка» на соседей. Так, соседям разрешается шуметь и праздновать, если воздействие, оказываемое ими на покой соседей, не оказывает влияния на использование ими земельного участка или это влияние не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии «разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».
Поправки в Гражданский кодекс также запрещают собственнику земельного участка возводить сооружения, которые создадут «недопустимое воздействие на соседний земельный участок». Также собственник обязан пустить соседа на свой участок, если тому надо что-то отремонтировать, но иначе чем через чужую землю к нужному месту не добраться.