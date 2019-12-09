В Котласе на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе пришли 10 тысяч человек
В минувшее воскресенье, 8 декабря, в архангельском городе Котлас прошел многотысячный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и в поддержку эко-активистов. Участие в акции протесты приняли более 10 тысяч человек
В минувшее воскресенье, 8 декабря, в архангельском городе Котлас прошел многотысячный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес и в поддержку эко-активистов. Участие в акции протесты приняли более 10 тысяч человек – это шестая часть от общего числа жителей города.
Первоначально мэрия Котласа отказалась предоставлять противникам мусорного полигона в Шиесе площадку, а согласовать митинг удалось через суд.
Мероприятие состоялось на проезжей части улицы 70-летия Октября. Участники протеста приняли резолюцию, в которой потребовали окончательно прекратить все работы на станции Шиес, в том числе подготовительные, и запретить строительство «экотехнопарка».
Организаторы сообщили о 10 тысячах участников протестной акции, а в мэрии города насчитали только 970 человек, сообщает Znak.com.
Напомним, что мусорный полигон в Архангельской области строится по договоренности губернатора региона Игоря Орлова и мэра Москвы Сергея Собянина. На эту свалку по железной дороге планируют свозить отходы из столицы. Жители Архангельской области выступают категорически против строительства полигона и утилизации мусора из других регионов. Почти год на Шиесе действует протестный лагерь эко-активистов, которые пытаются мешать проведению строительных работ.