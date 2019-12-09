Сотрудники ФСИН начали протестную акцию «Бездомный полк» из-за выселения из ведомственных квартир
Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обратились к руководству ведомства и президенту Владимиру Путину с требованием предоставить им обещанное жилье
На прошлой неделе в сообществе «Союз сотрудников ФСИН» в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы обращения сотрудников силового ведомства из Москвы и Петербурга, которые заявили об отказе выплатить им обещанные денежные средства на приобретение жилья. Сотрудники также сообщили о выселении их из ведомственных квартир. Жилье, по их словам, получают только высокопоставленные сотрудники.
Сотрудники ФСИН из двух столиц отметили, что эта проблема носит всероссийский характер. 11 декабря в интернете будет опубликовано аналогичное обращение сотрудников ведомства из 30 регионов.
На сегодняшний день в акции «Бездомный полк» присоединились 200 человек. Они намерены провести пикеты около здания Госдумы, сообщает «Говорит Москва».
В пресс-службе ФСИН агентству «Интерфакс» заявили, что действия участников «Бездомного полка» является провокацией и «не отражает действительного положения дел с решением жилищных вопросов».