В Минэкономразвития предложили ввести запрет на взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития России направило в правительственную комиссию по законопроектной деятельности проект закона, который вводит запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан
Минэкономразвития России направило в правительственную комиссию по законопроектной деятельности проект закона, который вводит запрет на взыскание долгов со страховых пенсий граждан.
Авторы законопроекта отметили, что право граждан на получение пенсий закреплено в Конституции, однако когда с пенсий взыскивают долги, то эти гарантии фактически нивелируются.
В МЭР предлагают взыскивать с пенсионеров только долги за коммунальные услуги, возмещение ущерба после совершения преступления, а также административные и судебные штрафы. При этом долги указанных категорий можно взыскивать только в таком размере, чтобы у пенсионера оставался прожиточный минимум, сообщает «Российская газета».
Минэкономразвития подготовило еще один законопроект, согласно которому при взыскании долгов с зарплаты российского гражданина должен всегда оставаться прожиточный минимум.