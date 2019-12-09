09 декабря 05:23
Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву с целью изгнания Владимира Путина
Якутский шаман Александр Габышев в минувшее воскресенье, 8 декабря, возобновил поход в Москву для «изгнания» Владимира Путина из Кремля. Об этом сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников
Якутский шаман Александр Габышев в минувшее воскресенье, 8 декабря, возобновил поход в Москву для «изгнания» Владимира Путина из Кремля. Об этом сообщил координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников со ссылкой на соратника шамана Евгения Ростокина по прозвищу Ворон.
Правозащитник рассказал РБК, что у шамана «те же цели и мотивы».
Напомним, свой первый поход в Москву с целью изгнать Владимира Путина из Кремля Александр Габышев, который объявил себя воином-шаманом, начал в марте 2019 года. Постепенно к нему стали присоединяться сторонники. В середине сентября шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева направили на психиатрическую экспертизу и возбудили против него уголовное дело по экстремистской статье.