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Культура
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09 декабря 00:28

На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами

В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах

На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
Фото: znak.com

В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах. В итоге посетителям приходится любоваться на прошедшие цензуру предметы искусства.

Художник Владимир Тузулуков рассказал телеканалу «360», что участвует в различных выставках уже 20 лет, но прикрыть обнаженные части тела на картинах его просят впервые.

Директор Уральской выставки Андрей Чайников заявил, что выставка имеет возрастной ценз 0+, а некоторые родители попросили организаторов «прикрыть» голых женщин, чтобы их не видели дети.

Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов позже сообщил порталу Znak.com, что стикеры с картин уже сняли.

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