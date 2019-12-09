09 декабря 00:28
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах прикрыли стикерами
В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах
Фото: znak.com
В Екатеринбурге на выставке в Галерее искусств художников заставили «прикрыть» стикерами пикантные места у обнаженных женщин, которые изображены на их картинах. В итоге посетителям приходится любоваться на прошедшие цензуру предметы искусства.
Художник Владимир Тузулуков рассказал телеканалу «360», что участвует в различных выставках уже 20 лет, но прикрыть обнаженные части тела на картинах его просят впервые.
Директор Уральской выставки Андрей Чайников заявил, что выставка имеет возрастной ценз 0+, а некоторые родители попросили организаторов «прикрыть» голых женщин, чтобы их не видели дети.
Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов позже сообщил порталу Znak.com, что стикеры с картин уже сняли.