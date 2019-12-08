08 декабря 10:36
Подследственного вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым
В Следственном комитете по Тамбовской области сообщили, что тело Чулкова нашли под окнами многоквартирного дома. В полицию обратилась мать вице-губернатора. По факту смерти чиновника проводится проверка
Фото: tmbreport.ru
Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который проходит по делу о мошенничестве, скончался. Чиновник находился под домашним арестом.
В Следственном комитете по Тамбовской области сообщили, что тело Чулкова нашли под окнами многоквартирного дома. В полицию обратилась мать вице-губернатора. По факту смерти чиновника проводится проверка, сообщает ТАСС.
Глеб Чулков был задержан в середине октябре по подозрению в мошенничестве, связанном с хищением государственного имущества. В ноябре вице-губернатор предпринял попытку самоубийства, но следствие сочло, что это была имитация.