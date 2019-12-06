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06 декабря 22:03

Еще два фигуранта «московского дела» получили реальные тюремные сроки

Мещанский райсуд столицы вечером в пятницу, 6 декабря, вынес приговоры трем фигурантам «московского дела» Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову

Еще два фигуранта «московского дела» получили реальные тюремные сроки
Фото: Медиазона

Мещанский райсуд столицы вечером в пятницу, 6 декабря, вынес приговоры трем фигурантам «московского дела» Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову.

Лесных и Мартинцов получили 3 и 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Мыльникову дали два года условно с испытательным сроком на три года, сообщает «Интерфакс».

Все трое признаны виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю правоохранительных органов во время протестного митинга 27 июля в Москве. По версии следствия, Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии и начали бить его ногами.

Поддержать фигурантов «московского дела» пришли сотни людей. Бывший фигурант «дела 27 июля» Алексей Миняйло, с которого были сняты обвинения, бросил в сторону подсудимых несколько белых роз, после чего был задержан.

«Реальные сроки для Мартинцева, Лесных и Чирцова - это демонстративное издевательство. Запугивание, ради которого ломают жизни случайных и совершенно невиновных людей. Их свободу, мечты и планы приносят в жертву яхтам Аскер-заде, часам Пескова и офшорам Путина», - прокомментировал решение суда оппозиционер Алексей Навальный.

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