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Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
07 декабря 00:45

Обманутым дольщикам впервые выплатили компенсации за недостроенные дома

Фонд защиты прав дольщиков на этой неделе начал выплату компенсаций соинвесторам жилья за долгострои, которые нецелесообразно достраивать. Первые компенсации были выплачены обманутым дольщикам из Саратовской области

Обманутым дольщикам впервые выплатили компенсации за недостроенные дома
Фото: Twitter

Фонд защиты прав дольщиков на этой неделе начал выплату компенсаций соинвесторам жилья за долгострои, которые нецелесообразно достраивать. Первые компенсации были выплачены обманутым дольщикам из Саратовской области. В фонде заявили, что размер выплат оказался на 35% выше стоимости договоров долевого участия.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун сообщил, что компенсационные выплаты позволят дольщикам получить деньги и вложить их в улучшение своих жилищных условий. На этот процесс отводится 10 дней с момента приема заявления от гражданина.

Фонд взял на себя решение проблем дольщиков 31 долгостроя в Саратовской области. Выплаты гражданам, которые остались и без квартир и без денег, производятся за счет средств федерального бюджета. Согласно последним данным, заявление на получение компенсаций подали 824 человека.

В декабре заявления на выплаты начнут принимать в Ивановской области, Красноярском крае, Якутии, Орловской, Пензенской и Ленинградской областях, сообщает Znak.com..

В свою очередь в Госдуме пообещали принять закон об освобождении выплат обманутым дольщикам от уплаты НДФЛ.

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