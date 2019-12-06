Александр Беглов назначил своего экс-охранника начальником аппарата губернатора
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сменил руководителя своего аппарата. Вместо Ирины Ган эту должность займет Юрий Смирнов – бывший личный охранник г-на Беглова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сменил руководителя своего аппарата. Вместо Ирины Ган эту должность займет Юрий Смирнов – бывший личный охранник г-на Беглова.
Ирина Ган назначена заместителем руководителя администрации города и будет курировать работу вице-губернаторов. Ранее она занимала должность советника по работе со СМИ в Смольном.
Новым начальников аппарата Александра Беглова стал Юрий Смирнов, который до этого был заместителем Ирины Ган. Смирнов также был личным охранником Беглова, когда тот работал в полпредстве.
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