9 декабря состоится заседание по продлению Александру Шестуну срока содержания под стражей
Ходатайство следствия о продлении экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну будет рассмотрено Мосгорсудом 9 декабря. 13 декабря истекает предельный срок его содержания под стражей
Ходатайство следствия о продлении экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну будет рассмотрено Мосгорсудом 9 декабря в 12.30. Отметим, что 13 декабря истекает предельный срок его содержания под стражей (по закону, не более 1,5 лет на время следствия).
Уведомление о предстоящем заседании адвокат Людмила Сметанина получила не по почте, а в мессенджер, то есть не надлежащим образом, - сообщила она журналистам. Адвокаты намерены бороться, чтобы ходатайство следователя оставить без удовлетворения.
- 14 ноября Басманным судом Москвы Шестуну был ограничен срок ознакомления с материалами дела до 29 ноября. Но следствию почему-то не хватило времени, чтобы завершить расследование. В понедельник мы будем бороться, чтобы ходатайство ГСУ СК России осталось без удовлетворения. Потому что оно незаконно, - заявила защитница.
В четверг врачи МСЧ «Матросской тишины» выдали справку о тяжком состоянии Шестуна. В ней четко говорится, что «... на момент осмотра в 9.40 5 декабря 2019 года... по состоянию здоровья принимать участие А.В. Шестун в следственных и процессуальных действиях, судебных заседаниях (дистанционно по видеоконференцсвязи) на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве не может». То есть, скорее всего заседание в очередной раз пройдет без участия экс-главы.
Сторонники Шестуна пригласли всех неравнодушных приехать 9 декабря в Мосгорсуд, чтобы «...поддержать Александра Шестуна, так как для него очень важно ваше участие».