Кунцевский суд приговорил студента Егора Жукова к трем годам условно
Кунцевский райсуд Москвы приговорил студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремизму. Гособвинение просило для молодого человека 4 года колонии
Кунцевский райсуд Москвы приговорил студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремизму. Гособвинение просило для молодого человека 4 года колонии.
По решению суда Егор Жуков также лишен права пользоваться интернетом в течение двух лет, сообщает «Медиазона».
Суд признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете. Поводом для возбуждения стали видеоролики студента-политолога на YouTube, где он говорил о преимуществах мирных митингов. Сам молодой человек неоднократно подчеркивал, что выступает против насильственных способов свержения власти. Экспертизу этих роликов проводили специалисты ФСБ, которые усмотрели в них призывы к экстремизму.
Первоначально студент ВШЭ был задержан и заключен под стражу по делу о «массовых беспорядках» на протестном митинге «За честные выборы» 27 июля в Москве. Затем обвинения по этой статье со студента были сняты, а молодой человек был переведен под домашний арест.
Егор Жукова около Кунцевского суда поддерживали сотни неравнодушных людей, которые требовали отпустить студента. Решение суда было встречено криками «Позор!».
Отметим, что московские суды в пятницу, 6 декабря, вынесут приговоры еще нескольким фигурантам «московского дела», которым инкриминируют применение насилия в отношении полицейских на протестных митингах «За честные выборы». Это Никита Чирцов, Павел Новиков и Владимир Емельянов.