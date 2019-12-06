Дочь Дмитрия Пескова призвала освободить фигуранта «московского дела» Егора Жукова
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вступилась за студента ВШЭ Егора Жукова, которого прокуратура попросила приговорить к 4 годам лишения свободы «за призывы к экстремизму»
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вступилась за студента ВШЭ Егора Жукова, которого прокуратура попросила приговорить к 4 годам лишения свободы «за призывы к экстремизму».
Елизавета Пескова сообщила в Instagram, что несколько месяцев назад обращалась в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело Егора Жукова и других фигурантов «московского дела», но ведомство не отреагировало. Девушка выразила надежду, что справедливость восторжествует и студент окажется на свободе – «там, где он и должен быть».
«Такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку», - отметила Елизавета Пескова.
В свою очередь отец девушки отказался Дмитрий Песков отказался комментировать дело Егора Жукова, которому 6 декабря суд вынесет приговор. Пресс-секретарь президента заявил, что его мнение по данному вопросу может трактоваться как попытка оказать давление на суд.
Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был арестован по обвинению в «массовых беспорядках», которые по версии следствия произошли на протестной акции «За честные выборы» 27 июля в Москве. Позже обвинения в беспорядках со студента был сняты, но его обвинили в публичных призывах к экстремизму. Эксперты ФСБ усмотрели в видеороликах студента-политолога призывы к насильственному свержению власти, хотя сам Жуков неоднократно подчеркивал, что уважает действующий конституционный строй и выступает против насильственных форм смены власти.
Независимая экспертиза не нашла признаков экстремизма в роликах Егора Жукова, однако прокуратура попросила суд приговорить молодого человека к 4 годам лишения свободы.